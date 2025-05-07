Живёт под чужим именем: как выглядит единственная дочь Си Цзиньпина и что о ней известно

Сейчас дочери китайского президента около 33 лет

Президент Китая Си Цзиньпинь и его супруга, исполнительница народных песен Пэн Лиюань, воспитывают единственную дочь — Си Минцзе. Девушка не ведет публичную жизнь, хотя неоднократно попадала во внимание СМИ.

"Телеграф" расскажет больше о единственной дочери Си Цзиньпина и чем она занимается.

Что известно о Си Минцзе

Си Минцзе родилась в 1992 году в Фучжоу в Китае. В 2006–2008 годах она изучала французский в школе иностранных языков Ханчжоу. В 2008 году Си была волонтером в Ханьванге, Мианьчжу, помогая преодолеть последствия землетрясения в Сычуане.

Си Цзиньпинь и Пэн Лиюань с дочерью, фото из сети

Си Цзиньпинь с дочерью, фото AP

Минцзе в течение года училась в университете Чжэцзян, а после этого поступила в Гарвардский университет в США. Там она получала образование под псевдонимом, поговаривали, что как Сяо Музи. О том, кто она на самом деле, знали лишь самые близкие друзья и несколько человек с факультета.

Пэн Лиюань с дочерью, фото из сети

В Гарварде она изучала психологию и английский язык. Отмечалось, что девушка не участвовала в тусовках и много времени проводила за книгами. Также у нее был охранник, который следил за ее безопасностью в общежитии. После завершения училась Си вернулась в Пекин. Интересами девушки являются чтение и мода.

Си Минцзе на публичном мероприятии, фото из сети

В 2013 году, когда отец девушки — Си Цзиньпинь — стал президентом, она впервые вышла на публику. Это произошло в селе Лянцзяхэ в Яньань, когда семья поздравляла местных жителей с китайским Новым годом.

Си Минцзе редко выходила на публику, фото из сети

В 2022 году в пресс-релизе члена конгресса США Вики Хартцлер говорилось, что в 2019 году Си поступила в аспирантуру и проживает в США. В том же 2019 году произошла утечка фотографий удостоверения Си Минцзе на одном из сайтов.

За это арестовали Ниу Тенгю, которого позже приговорили к 14 годам заключения и штрафу в размере 130 000 юаней за "подстрекательство ссор и конфликтов", "посягательство на личную информацию граждан" и "подстрекательство к подрывной деятельности против государственной власти".

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