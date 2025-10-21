Был соперником Лукашенко и сидел в тюрьме: как выглядит Дмитрий Усс, чей сын погиб за Россию

Дмитрий в последние годы пропал из медийного пространства

В 2010 году на выборах президента Беларуси одним из конкурентов Александра Лукашенко, который снова пригрозил ядерной войной, был Дмитрий Усс. Его сын Иван в начале 2025 года пополни ряды российской оккупационной армии и был ликвидирован ВСУ.

Что известно:

Предприниматель Дмитрий Усс был кандидатом в президенты Беларуси в 2010 году, но по итогам голосования занял 10 место

Дмитрий Усс взял участие в массовых акциях протестов, организованных оппозицией в Минске и был осужден на 5,5 лет. Но вскоре его помиловал Лукашенко

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Дмитрий Усс и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты.

Белорусский экс-чиновник Дмитрий Усс родился в 1971 году в Минске и закончил Гродненский университет по специальности "правоведение". Работал на заводе "Интеграл", а затем стал директором издательства "Тривиум".

Дмитрий Усс біл кандидатом в президенті Беларуси

В 1999–2003 годах был депутатом Минского городского совета, а в 2010 году решил идти в президенты. Дмитрий собрав 1 355 человек в инициативную группу и более 110 тысяч подписей, но на выборах занял последнее место (0,39 % голосов).

Дмитрий Усс был осужден

Когда в Беларуси в декабре 2010 года начались протесты против фальсификации результатов выборов, Усса обвинили в организации массовых беспорядков. В 2011 году чиновника приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима. Отбывал наказание в Могилевской колонии № 19.

Дмитрий Усс был помилован Лукашенко

Но 1 октября 2011 года Дмитрий вышел из тюрьмы в соответствии с указом о помиловании, изданным президентом Беларусь Александром Лукашенко. Сам Усс отметил, что прошения о помиловании он не подавал.

В 2021 году экс-кандидат в президенты Беларуси дал интервью, в котором рассказал, что выпал из информационного поля, поскольку на первый план вышли другие политики. Он считал тогда, что еще не пришло время для кардинальных изменений в Беларуси, в стране все осталось так же как и 15 лет назад.

Дмитрий Усс ушел из политики

Усс зарабатывал на жизнь коммерческими проектами, а чем он занимается сейчас — неизвестно, поскольку он ведет закрытый образ жизни.

У него два сына, младший ходит в школе, а старший Иван, как стало известно, погиб на войне в Украине. В январе 2025 года молодой человек заключил контракт с российской оккупационной армией и пошел воевать. Но спустя два месяца пропал без вести. В октябре удалось идентифицировать его останки, которые были переданы российской стороне.

Сын Дмитрия Усса погиб на войне за Россию

"Телеграф" писал ранее, что известно о жене Лукашенко и почему она "дама с коровой". Они женаты, но не живут вместе.