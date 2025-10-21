Був суперником Лукашенка та сидів у в’язниці: як виглядає Дмитро Усс, чий син загинув за Росію

Дмитро останніми роками зник із медійного простору

У 2010 році на виборах президента Білорусі одним із конкурентів Олександра Лукашенка, який знову пригрозив ядерною війною, був Дмитро Усс. Його син Іван на початку 2025 року поповни лави російської окупаційної армії та був ліквідований ЗСУ.

Що відомо:

Підприємець Дмитро Усс був кандидатом у президенти Білорусі у 2010 році, але за підсумками голосування посів 10 місце

Дмитро Усс взяв участь у масових акціях протестів, організованих опозицією у Мінську та був засуджений на 5,5 років. Але невдовзі його помилував Лукашенко

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Дмитро Усс та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти.

Білоруський ексчиновник Дмитро Усс народився 1971 року в Мінську та закінчив Гродненський університет за спеціальністю "правознавство". Працював на заводі "Інтеграл", а згодом став директором видавництва "Тривіум".

Дмитро Усс був кандидатом у президенти Білорусі

У 1999–2003 роках був депутатом Мінської міської ради, а у 2010 році вирішив іти у президенти. Дмитро зібрав 1 355 осіб до ініціативної групи та понад 110 тисяч підписів, але на виборах посів останнє місце (0,39 % голосів).

Дмитро Усс був засуджений

Коли у Білорусі у грудні 2010 року розпочалися протести проти фальсифікації результатів виборів, Усса звинуватили в організації масових заворушень. У 2011 році чиновника засудили до 5 років та 6 місяців колонії посиленого режиму. Відбував покарання у Могилівській колонії №19.

Дмитра Усса помилував Лукашенко

Але 1 жовтня 2011 року Дмитро вийшов із в’язниці відповідно до указу про помилування, виданого президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сам Усс зазначив, що прохання про помилування він не подавав.

У 2021 році екскандидат у президенти Білорусі дав інтерв’ю, в якому розповів, що випав з інформаційного поля, оскільки на перший план вийшли інші політики. Він вважав тоді, що ще не настав час для кардинальних змін у Білорусі, в країні все залишилося так само як і 15 років тому.

Дмитро Усс пішов з політики

Усс заробляв на життя комерційними проєктами, а чим він зараз займається — невідомо, оскільки він веде закритий спосіб життя.

У нього два сини, молодший ходить у школу, а старший Іван, як стало відомо, загинув на війні в Україні. У січні 2025 року молодик уклав контракт із російською окупаційною армією і пішов воювати. Але через два місяці зник безвісти. У жовтні вдалося ідентифікувати його останки, передані російській стороні.

Син Дмитра Усса загинув на війні за Росію

