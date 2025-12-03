Сырость, дорогая аренда и не только. Украинка назвала страну, переезд куда может разочаровать

На начало 2025 года в этой стране было зарегистрировано 65725 украинцев со статусом временной защиты и беженца

Украинка, долгое время живущая за границей, рассказала о минусах Португалии для постоянного проживания. Выводы девушка сделала после визита в эту страну.

В рейтинге европейских стран, принявших украинских беженцев Португалия занимает 12 место.

Украинка, живущая в Испании, посетила Лиссабон и убедилась, что не хотела бы жить в этой стране

Среди минусов — сырой климат, дорогая аренда и не только

Своими мыслями пользователь с ником mrs.faustova делится в TikTok. Девушке есть с чем сравнивать — два года она прожила в Германии, а затем переехала в Испанию.

Украинка побывала в Лиссабоне (столица Португалии) и убедилась, что страна прекрасна для туризма, но не для постоянного проживания. И это, несмотря на очевидные плюсы — низкие налоги, распространенность английского языка и возможность получить гражданство через пять лет проживания.

Зимняя Португалия

Самым большим минусом девушка считает погоду. В Португалии много дождей и сырая зима. Поэтому близость океана в квартирах и домах сыро и холодно, а на стенах часто есть плесень.

Второй минус — несмотря на такие погодные условия, в стране нет централизованного отопления. Большинство жителей вынуждены обогревать жилье электрическими приборами и платить немалые счета за электроэнергию.

Также украинка указала на высокую стоимость жилья в Португалии. Часто аренда равноценного жилья в этой стране выше, чем в Испании, а зарплаты в Португалии меньше, чем в странах-соседках.

Также, по словам девушки, в стране мало новостроек и жилье у них дорогое. При этом многие старые дома даже в больших городах выглядят запущенными.

