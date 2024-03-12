Выброс из Солнца уже идет к Земле: какой мощности прогнозируется магнитная буря

Это может произойти уже в среду

Выброс корональной массы (СМЕ), который вылетел в космос два дня назад, может нанести геомагнитный шторм. Его создала солнечная вспышка от пятна AR3599.

Как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather, ссылаясь на модель NASA, такой СМЕ может повлечь за собой незначительную магнитную бурю класса G1. Это предположительно произойдет 13 марта.

В то же время ученые отмечают, что наибольшее солнечное пятно 25-го цикла AR3950, которое не было видно в течение двух недель, можно увидеть с Марса.

Наблюдения марсохода NASA Perseverance подтверждают, что солнечное пятно очень велико и, возможно, активно.

"Исходя из движения солнечного пятна на этих изображениях, оно должно вновь появиться на земной стороне Солнца примерно 14 марта", — говорит Чилийский астроном Патрисио Леон.

Магнитные бури на земле в течение 12-17 марта 2024

По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в течение этой недели.

В течение 12-17 марта не предполагается какого-либо магнитного колебания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда и в какие города Украины ворвутся морозы.