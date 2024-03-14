Затишье будет недолгим: какой мощности прогнозируется магнитная буря в ближайшее время

Астросиноптики обновили график

Хотя в последние дни геомагнитная активность была низкой, однако новый выброс корональной массы (СМЕ) может спровоцировать шторм уже 14 марта.

Как сообщили астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, уже в четверг, 14 марта, магнитная буря может достичь 5 баллов силы. Полярных сияний в этот день не предполагается.

Магнитные бури на Земле в течение 13-17 марта

Согласно графику, опубликованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури почти до конца этого месяца.

Сейчас, 14 марта, держится небольшое геомагнитное колебание 4 балла, которое уже 15 марта снизится до "зеленого" уровня.

Затем, до 25 марта, по словам ученых, не прогнозируется каких-либо колебаний выше "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли дождей на выходных. Синоптики поделились прогнозом на каждый город и отметили, что некоторым регионам повезет с +12 °C днем.