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Затишшя буде недовгим: якої потужності прогнозується магнітна буря найближчим часом

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос Новина оновлена 14 березня 2024, 10:44
Космос. Фото Modista

Астросиноптики оновили графік

Хоча останніми днями геомагнітна активність була низькою, однак новий викид корональної маси (СМЕ) може спровокувати шторм вже 14 березня.

Як повідомили астросиноптики із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, вже у четвер, 14 березня, магнітна буря може сягнути 5 балів сили. Полярних сяйв протягом цього дня не передбачається.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-17 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі майже до кінця цього місяця.

Наразі, 14 березня, тримається невелике геомагнітне коливання 4 балів, яке вже 15 березня знизиться до "зеленого" рівня.

Потім, до 25 березня, за словами вчених, не прогнозується будь-яких коливань вище "оранжевого" та "красного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати дощів на вихідних. Синоптики поділились прогнозом на кожне місто і зауважили, що деяким регіонам пощастить зі +12 °C вдень.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік