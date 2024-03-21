Выброс из Солнца прилетел раньше: насколько мощная магнитная буря на Земле
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Астросиноптики дали неутешительный прогноз
На Земле продолжает бушевать геомагнитный шторм, вызванный вспышкой нити в начале недели. Буря будет на нашей планете только 21 марта.
Как сообщили ученые с сайта Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ), спровоцировавший 5-балльные волнения, прибыл на несколько часов позже прогнозируемого. Слабый удар не сразу вызвал бурю, но его влияние может стать большим, когда Земля будет проходить глубже в намагниченный след СМЕ.
Магнитные бури на Земле в течение 21-31 марта
На графике, опубликованном на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца текущего месяца.
Согласно ему, ближайшее повышение солнечной активности происходит 21 марта, когда на Земле бушует геомагнитный шторм 5 баллов. Однако уже в пятницу, 22 марта, его сила снизится до небольшого возмущения 4 баллов.
Затем, до 31 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой будет погода в Украине до конца текущей недели.