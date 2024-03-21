Выброс из Солнца прилетел раньше: насколько мощная магнитная буря на Земле

Астросиноптики дали неутешительный прогноз

На Земле продолжает бушевать геомагнитный шторм, вызванный вспышкой нити в начале недели. Буря будет на нашей планете только 21 марта.

Как сообщили ученые с сайта Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ), спровоцировавший 5-балльные волнения, прибыл на несколько часов позже прогнозируемого. Слабый удар не сразу вызвал бурю, но его влияние может стать большим, когда Земля будет проходить глубже в намагниченный след СМЕ.

Магнитные бури на Земле в течение 21-31 марта

На графике, опубликованном на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца текущего месяца.

Согласно ему, ближайшее повышение солнечной активности происходит 21 марта, когда на Земле бушует геомагнитный шторм 5 баллов. Однако уже в пятницу, 22 марта, его сила снизится до небольшого возмущения 4 баллов.

Затем, до 31 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой будет погода в Украине до конца текущей недели.