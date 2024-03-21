Викид зі Сонця прилетів раніше: наскільки потужна магнітна буря на Землі

Астросиноптики дали невтішний прогноз

На Землі продовжує вирувати геомагнітний шторм, який був викликаний спалахом нитки на початку тижня. Буря буде на нашій планеті лише 21 березня.

Як повідомили вчені зі сайту Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ), що спровокував 5-бальні хвилювання, прибув на кілька годин пізніше, аніж прогнозувалось. Слабкий удар не одразу викликав бурю, але його вплив може стати більшим, коли Земля проходитиме глибше в намагнічений слід СМЕ.

Магнітні бурі на Землі протягом 21-31 березня

На графіку, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця поточного місяця.

Згідно з ним, найближче підвищення сонячної активності відбувається 21 березня, коли на Землі вирує геомагнітний шторм 5 балів. Однак вже у п'ятницю, 22 березня, його сила зменшиться до невеликого збурення 4 балів.

Потім, до 31 березня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця поточного тижня.