Осталось недолго: с 5 августа Землю накроет мощный ретроградный Меркурий
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"Телеграф" расскажет, что это за явление и чего следует ожидать
В понедельник, 5 августа, начнется период ретроградного Меркурия. Он продлится до 28 августа.
"Телеграф" расскажет, что такое ретроградный меркурий. А также что нельзя делать в этот период.
Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения Меркурия в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты этой планеты по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Такое случается такое три раза в год.
Согласно разным псевдонаучным идеям, вроде астрологии, ретроградный Меркурий может каким-то образом влиять на жизнь человека, однако это никогда не было обнаружено или доказано экспериментами.
Предыдущий ретроградный меркурий был с 1 по 24 апреля. А после августовского будет с 25 ноября по 15 декабря 2024 года.
Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:
- подписывать важные документы без тщательной проверки;
- запускать новые проекты, которые могут столкнуться с препятствиями;
- покупать новую технику и электронику из-за возможных неполадок;
- начинать новые коммуникации;
- планировать длительные поездки;
- совершать важные соглашения;
- вступать в брак;
- устраиваться на новую работу;
- отправляться в дальний путь;
- идти на медицинские или косметические процедуры, если это может потерпеть;
- брать или давать взаймы.
Что рекомендуется во время ретроградного Меркурия:
- завершить дела, которые раньше откладывались;
- делать мелкий ремонт и починить то, что давно в этом нуждалось;
- затевать уборку;
- устраиваться на временную работу;
- избавляться от лишних вещей;
- искать потерянные вещи, поскольку вероятность их найти в этот период достаточно высока.
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