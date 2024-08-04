Укр

Осталось недолго: с 5 августа Землю накроет мощный ретроградный Меркурий

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ретроградный Меркурий Новость обновлена 04 августа 2024, 22:19
Ретроградный Меркурий. Фото Коллаж "Телеграф"

"Телеграф" расскажет, что это за явление и чего следует ожидать

В понедельник, 5 августа, начнется период ретроградного Меркурия. Он продлится до 28 августа.

"Телеграф" расскажет, что такое ретроградный меркурий. А также что нельзя делать в этот период.

Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения Меркурия в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты этой планеты по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Такое случается такое три раза в год.

Согласно разным псевдонаучным идеям, вроде астрологии, ретроградный Меркурий может каким-то образом влиять на жизнь человека, однако это никогда не было обнаружено или доказано экспериментами.

Предыдущий ретроградный меркурий был с 1 по 24 апреля. А после августовского будет с 25 ноября по 15 декабря 2024 года.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:

  • подписывать важные документы без тщательной проверки;
  • запускать новые проекты, которые могут столкнуться с препятствиями;
  • покупать новую технику и электронику из-за возможных неполадок;
  • начинать новые коммуникации;
  • планировать длительные поездки;
  • совершать важные соглашения;
  • вступать в брак;
  • устраиваться на новую работу;
  • отправляться в дальний путь;
  • идти на медицинские или косметические процедуры, если это может потерпеть;
  • брать или давать взаймы.

Что рекомендуется во время ретроградного Меркурия:

  • завершить дела, которые раньше откладывались;
  • делать мелкий ремонт и починить то, что давно в этом нуждалось;
  • затевать уборку;
  • устраиваться на временную работу;
  • избавляться от лишних вещей;
  • искать потерянные вещи, поскольку вероятность их найти в этот период достаточно высока.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине 5 августа в 5 крупнейших городах Украины.

Теги:
#Наука #Меркурий #Ретроградный период