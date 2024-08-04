Осталось недолго: с 5 августа Землю накроет мощный ретроградный Меркурий

"Телеграф" расскажет, что это за явление и чего следует ожидать

В понедельник, 5 августа, начнется период ретроградного Меркурия. Он продлится до 28 августа.

"Телеграф" расскажет, что такое ретроградный меркурий. А также что нельзя делать в этот период.

Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения Меркурия в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты этой планеты по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Такое случается такое три раза в год.

Согласно разным псевдонаучным идеям, вроде астрологии, ретроградный Меркурий может каким-то образом влиять на жизнь человека, однако это никогда не было обнаружено или доказано экспериментами.

Предыдущий ретроградный меркурий был с 1 по 24 апреля. А после августовского будет с 25 ноября по 15 декабря 2024 года.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:

подписывать важные документы без тщательной проверки;

запускать новые проекты, которые могут столкнуться с препятствиями;

покупать новую технику и электронику из-за возможных неполадок;

начинать новые коммуникации;

планировать длительные поездки;

совершать важные соглашения;

вступать в брак;

устраиваться на новую работу;

отправляться в дальний путь;

идти на медицинские или косметические процедуры, если это может потерпеть;

брать или давать взаймы.

Что рекомендуется во время ретроградного Меркурия:

завершить дела, которые раньше откладывались;

делать мелкий ремонт и починить то, что давно в этом нуждалось;

затевать уборку;

устраиваться на временную работу;

избавляться от лишних вещей;

искать потерянные вещи, поскольку вероятность их найти в этот период достаточно высока.

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