Залишилось недовго: з 5 серпня Землю накриє потужний ретроградний Меркурій

"Телеграф" розповість, що це за явище та чого слід очікувати

В понеділок, 5 серпня, розпочнеться період ретроградного Меркурія. Він триватиме до 28 серпня.

"Телеграф" розповість, що таке ретроградний меркурій. А також, що не можна робити в цей період.

Ретроградний Меркурій — астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху Меркурія у зворотному напрямку. Це відбувається через внутрішнє положення орбіти цієї планети щодо орбіти Землі та їхнього орбітального руху навколо Сонця. Таке трапляється таке тричі на рік.

Відповідно до різних псевдонаукових ідей, на кшталт астрології, ретроградний Меркурій може якимось чином впливати на життя людини, проте це ніколи не було виявлено чи доведено експериментами.

Попередній ретроградний меркурій був з 1 по 24 квітня. А після серпневого буде з 25 листопада по 15 грудня 2024 року.

Чого не можна робити під час ретроградного Меркурія:

підписувати важливі документи без ретельної перевірки;

запускати нові проєкти, які можуть зіткнутися з перешкодами;

купувати нову техніку та електроніку через можливі неполадки;

починати нові комунікації;

планувати тривалі поїздки;

здійснювати важливі угоди;

вступати в шлюб;

влаштовуватися на нову роботу;

вирушати в далеку дорогу;

іти на медичні або косметичні процедури, якщо це може потерпіти;

брати або давати в борг.

Що рекомендується під час ретроградного Меркурія:

завершити справи, які раніше відкладали;

робити дрібний ремонт і полагодити те, що давно цього потребувало;

затівати прибирання;

влаштовуватися на тимчасову роботу;

позбуватися зайвих речей;

шукати загублені речі, оскільки ймовірність їх знайти в цей період досить висока.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні 5 серпня у 5 найбільших містах України.