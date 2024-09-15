На Солнце сильная вспышка: когда украинцам ожидать мощные магнитные бури

"Телеграф" рассказал, когда пойдет спад

Завтра, 16 сентября, Землю покроет мощная магнитная буря. Она достигнет отметки 7 баллов.

Об этом сообщает Meteoagent. С 10 сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, ее мощность меняется, а затянется буря до 17 сентября.

В понедельник, 16 сентября, ожидается очередной скачок солнечной активности перед тем, как магнитная буря пойдет на убыль. Так, в воскресенье, 15 сентября, зафиксировано геомагнитное возмущение с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. Однако на следующий день солнечная активность повысится к К-индексу 7.

Обратите внимание, что магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и вызывающие повышение геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.

Буры различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 уже ощущаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли похолодание в Украине в течение сентября и что будет с бабьим летом. Прогнозом поделился известный синоптик Игорь Кибальчич.