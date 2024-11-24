Солнце берет отдых? Что будет с магнитными бурями 25 ноября (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М
В понедельник, 25 ноября, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. А вот в декабре они снова могут активизироваться.
Об этом сообщает Meteoagent. По данным сайта, геомагнитное поле в понедельник, 25 ноября, будет спокойным уровнем.
Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М. И небольшой вероятностью вспышки класса X.
Следует отметить, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Добавим, что в течение декабря 2024 года Солнце станет особенно активным. Увеличение количества солнечных вспышек и корональных выбросов массы приведет к нескольким мощным магнитным бурям, пишет сайт swpc.noaa.gov.
В декабре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:
- Слабая магнитная буря произойдет 2, 3, 8, 11, 20, 29 и 31 числа месяца;
- Магнитная буря средней силы накроет Землю 6-7, 15 и 17 декабря;
- Самая сильная магнитная буря ожидается 1, 12 и 16 декабря.
Ранее "Телеграф" писал, что 17 ноября жители Киева имели возможность увидеть удивительную красивую луну. Его называют "кровавым".