Ученые показали, как выглядит тронный зал древней правительницы в Перу (фото)

Женщина жила задолго до европейцев, и даже до появления более известных культур вроде Ацтеков, Инков и Майя

В Перу недавно обнаружили тронный зал, который, как предполагается, принадлежал женщине-правителю. Хотя высокое положение женщин в обществе в доколумбовых культурах Латинской Америки не является чем-то редким, но эта находка является одним из самых ранних тому веских доказательств.

Тронный зал, который был найден в археологическом комплексе Паньямарка (Анкаш, Перу), имеет возраст в примерно 1300 лет. О его находке более детально писало издание ZME.

Находка принадлежит к наследию цивилизации Моче (или мочика), которая существовала с 350 по 850 годы нашей эры. Письменных свидетельств она не оставила, однако археологи смогли найти большое количество росписей в храмах и погребальных комплексах, что позволяет сделать некоторые выводы о быте этого народа.

Тронный зал или "Зал воображения моче" является уникальной находкой, первой в своем роде. В частности на одной из фресок можно заметить женщину, которая общается с существом с чертами птицы и человека. На еще одной фреске ее окружают мужчины, которые несут ее корону и другие вещи.

Из-за отсутствия письменности у этого народа, мы к сожалению ничего не можем сказать о том, кем была эта женщина или хотя бы как ее звали.

Женщина общается с существом с птичьими чертами. Фото Лизы Тревер

Женщина-правитель (сверху слева) и процессия мужчин за ней. Фото Лизы Тревер

Сам комплекс был обнаружен в 1950-х годах, а тронный зал впервые открыт в сентябре 2024 года. Однако работы по раскопкам продолжаются и практически каждый месяц ученые сообщают о находках новых фресок или других структур гигантского комплекса.

Другие изображения в Паньямарке. Фото Лизы Тревер

Фигура с кубком. Фото Лизы Тревер

Жнещина за текстильным станком. Фото Лизы Тревер

"Паньямарка была местом беспрецедентного творчества. Кажется, с каждым сезоном эта точка зрения становится еще более верной", — сказала профессор Колумбийского университета Лиза Тревер.

Вид на Паньямарку

Стоит отметить, что женщины традиционно играли важную роль в жизни доколумбовых цивилизаций, а первые намеки на это относятся к культуре Караль (3000-1800 лет до н.э), которая к слову тоже жила на территории Перу. Находки тех включают скелеты женщин с богатым погребальным инвентарем, что может говорить об их высоком статусе.

Похожие находки также находили и среди захоронений культур Ольмеков, Паракас и Чавин, которые тоже жили до нашей эры. Однако именно вышеупомянутая находка культуры Моче показывает женщину не только в роли жрицы, но и в роли правительницы.

О Моче известно то, что ее представители занимались активным сельским хозяйством, поскольку создавали сложные ирригационные системы. Также у них было развито производство керамики и металлургия, при этом они обрабатывали не только медь, но и серебро с золотом.

Среди культурных и религиозных практик у них были распространены человеческие жертвоприношения в добавку к сложным обрядам. Вероятно что это было направлено на попытки вызвать дожди в засушливые годы. Что стало причиной их исчезновения доподлинно неизвестно, однако ученые не исключают, что Моче погубили именно климатические изменения.

Как сообщалось ранее, на территории Венгрии обнаружено захоронение, в котором нашли останки женщины с оружием. Археологи предполагают, что она могла заниматься военным делом.