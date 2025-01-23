Есть только короткая передышка. На Землю снова надвигается сильная магнитная буря

Астросиноптики обновили график колебаний и предупреждают о новых штормах

Долговременная магнитная буря наконец-то закончилась. Однако астросиноптики не советуют радоваться, ведь скоро на Землю упадет выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший в космос в результате взрыва пятна.

Солнечное пятно 3967 года вспыхнуло 21 января, создав сильную вспышку (категория M3). В результате в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ) и он может упасть на Землю, предупреждают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, модели NASA показывают, что он упадет на нашу планету 24 января. Прибытие CME может повлечь за собой незначительную геомагнитную бурю класса G1.

Магнитные бури на Земле в течение 23-26 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 23 января наша планета не чувствует на себе геомагнитных штормов. Однако уже 24 января прогнозируется средняя магнитная буря в 4 баллы, которая в субботу, 25 января, вырастет до 5 баллов, то есть до сильного шторма.

В последний день этой недели, вероятно, не произойдет каких-либо геомагнитных колебаний.

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