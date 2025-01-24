Спокойствия не будет и на выходных. Насколько сильных магнитных бурь стоит ждать

На графике есть "красные" и "оранжевые" дни

Прогноз ученых по магнитным бурям в ближайшие дни оправдался. На Земле в конце недели предполагается два дня "красного" и один день "оранжевого" шторма. Они наиболее вероятно возникнут вследствие выбросов корональной массы (СМЕ).

Модель Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предполагает, что два CME могут влиять на магнитное поле Земли в эти дни – первый 24 января, а второй 25 января, как передают астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Если оба CME нанесут удар, их общим результатом может стать геомагнитная буря G1 (незначительная) или G2 (умеренная), отметили эксперты.

"Это малодостоверный прогноз, но если он сбудется, наблюдатели за небом в высоких широтах смогут увидеть несколько красивых полярных сияний", — говорится в сообщении.

В то же время, ученые из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, прогнозируют, что магнитные бури будут бушевать не только в течение пятницы и субботы, 24-25 января, но и в воскресенье, 26 января, хотя их сила будет меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким городам повезет с погодой 24 января.