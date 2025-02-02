Как глубоко под землей есть жизнь: ученые нашли ответ, а заодно и странных существ

На большой глубине жизнь приходится сталкиваться с экстремальными условиями

Наша планета отличается большим количеством разнообразных живых организмов, которые заняли сушу, моря и небо. Однако остается еще один биом, который из-за сложности изучения скрывает очень много секретов. И есть вероятность, что мы о нем практически ничего не знаем.

В новом исследовании, обнародованном в Science Advances, ученые пытаются ответить на вопрос о том, насколько глубоко под землей может существовать жизнь. И спойлер — речь идет о нескольких километрах.

Для их поиска ученым из США и Германии пришлось исследовать около 50 мест по всему миру и заглянуть под землю и в глубины океана и даже в гидротермальные источники.

Им удалось обнаружить биомы на глубине в 491 метра под дном океана и на глубине 4375 метров под землей на суше. Конечно речь идет об одноклеточных организмах — бактериях и археях. В том числе и о тех, о которых мы никогда не слышали.

Поверхностные образцы отбирались из почв, отложений или водных столбов, в то время как подземные образцы извлекались из скважин, шахт, водоносных слоев или жидкости, получаемой при гидроразрыве пластов.

Считается, что чем глубже погружаться, тем меньше энергии будет доступно для живых организмов, а следовательно биоразнообразие должно быть ниже. Однако на практике ученые увидели, что в некоторых глубинных экосистемах количество штаммов вполне могло бы потягаться с экосистемами на поверхности. Впрочем, это касалось только экосистем под водой.

Подобные глубинные экосистемы не имеют доступа к солнечному свету, отличаются колоссальным давлением, практически не имеют источников пищи и очень ограничены в пространстве. В некоторых местах, микроорганизмам приходится ютиться в порах в минералах или же в воде, которая была заблокирована между кусками породы на миллионы лет. Экстремальные условия требуют экстремальных мер для выживания.

Основным источником энергии там является расщепление воды под воздействием радиации горных пород. Полученные составляющие (кислород и водород) микробы используют либо для производства метана, либо для окисления серных соединений. Явно не фуршет, но ученые обнаружили бактерии на глубине 3 км, которые так жили в изолированной воде более миллиарда лет. То есть они там были примерно на 400 миллионов лет раньше, чем на нашей планете появилась многоклеточная жизнь.

Некоторые популяции живут настолько неторопливо, что даже размножаются раз в 100-1000 лет, а в экстремальных случаях и вовсе раз в 10 000 лет. Для сравнения поверхностные бактерии делятся где-то раз в 20 минут. Столь медленный цикл смены поколений и сверхнизкий метаболизм привел к тому, что возможно ученым удалось найти самые старые из ныне существующих организмов.

При том, отсутствие эволюционного давления привело к тому, что некоторые популяции оставались неизменными на протяжении 200 миллионов лет. То есть со времен появления первых динозавров.

Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.