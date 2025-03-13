Оазис среди ада: ученые нашли место, где животные пережили самую глобальную катастрофу древности

Любопытно, но "убежище" находилось совсем рядом с Сибирскими траппами

"Великое вымирание", которым закончился Пермский период, считается самым серьезным кризисом в истории нашей планеты. Однако новое исследование показывает, что экстремальные условия были характерны не для всей Земли.

Новая работа обнародована в журнале Science Advances 12 марта 2025 года. Оно рассказывает о регионе Южный Таодонгоу в Синцзяне (Китай), который по всей видимости стал убежищем для многих растений и животных, что позволило им в меньшей мере подвергнуться всем "прелестям" жизни в период глобального вымирания.

Считается, что Перьмь-Триасовое вымирание (252 миллиона лет назад) уничтожило по меньшей мере 80% всех морских видов, а также в значительной мере подкосило наземные экосистемы. Оценки того, как сильно оно ударило по жизни на суше, рознятся, но считается, что около 70% всех наземных позвоночных животных этот период не пережили.

Доминирующая теория гласит, что причиной вымирания является обильная вулканическая активность на территории нынешней Сибири, которая происходила на протяжении миллиона лет на площади в почти 7 миллионов квадратных километров. Она сопровождалась кислотными дождями, пожарами и выбросами ядовитых газов в атмосферу. Явно не самое приятное место для жизни.

Считалось, что даже после завершения этой активности, жизни на планете пришлось бы потратить миллионы лет на восстановление. Однако в новом исследовании говорится, что в некоторых регионах условия были не настолько апокалиптическими.

В частности одно из таковых мест, по всей видимости, находилось в долине возле города Турфан в Китае. Хотя вымирание затронуло и его, но исследователи отмечают, что жизнь там вернулась к норме всего лишь за 75 тысяч лет, что примерно в 10-20 раз быстрее, чем в других регионах.

Сейчас Южный Таодонгоу выглядит пустынно

Во время исследования отложений возрастом от 252,1 до 251,67 миллиона лет, ученые выделили три основных периоды изменений в местной растительности:

перед вымиранием в регионе росли леса из папоротников и голосеменных растений, сохранялся влажный климат;

сразу после вымирания им пришли на смену более мелкие оппортунистические виды, а климат стал более засушливым;

через 75 тысяч лет после вымирания леса почти восстановились, а влажность вернулась почти к значениям до вымирания.

При этом также были найдены подтверждения того, что некоторые хвойные деревья росли в самые кризисные периоды. Это говорит, что местные леса смогли выстоять и сыграли ключевую роль в восстановлении экосистемы.

Ствол окаменевшего дерева из времен начала вымирания

В любом случае, жизнь здесь простой все равно не была. Ученые отмечают, что около 20% местных видов растений все же были уничтожены. Но на фоне происходящего в других уголках планеты, долина Турфан могла бы показаться "райским уголком".

По всей видимости, местные животные тоже оценили условия, поскольку тут также были найдены окаменелости Листрозавров и Турфанодонов. Эти животные принадлежат к кладе дицинодонтов — одной из древних сестринских групп для предков млекопитающих.

Нашлись тут и крупные хищники в виде Хрониозухий — хоть они по виду и отдаленно напоминают крокодилов, но по сути являются чем-то средним между амфибиями и рептилиями.

Пейзаж до вымирания

Пейзаж во время вымирания

Пейзаж после вымирания

Новое исследование сильно контрастирует с пониманием того, как жизнь восстанавливалась после Перьм-Триассового вымирания. Вероятно большое количество осадков в этом регионе сыграло ключевую роль в спасении экосистемы, даже несмотря на то, что он находился в непосредственной географической близости к региону с сильной вулканической активностью.

Как сообщалось ранее, ученые недавно нашли связь между вымиранием динозавров и эволюцией предков человека