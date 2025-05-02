Прогнозировали среднюю, а получили сильную. Сколько будет бушевать магнитная буря

На графике появился трехдневный геомагнитный шторм

В конце этой недели ученые прогнозировали среднюю магнитную бурю, однако прогноз не оправдался. Кроме того, что шторм будет "красным", он будет бушевать не один день, но с меньшей силой.

Синоптики NOAA сообщают, как передают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, в пятницу, 2 мая, возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, поскольку быстрый поток солнечного ветра влияет на магнитное поле Земли. Существует небольшая вероятность того, что буря может перерасти в категорию G2.

Между тем, на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, прогнозируют в пятницу, 2 мая, сильную 5-балльную магнитную бурю.

Однако в субботу, 3 мая, ожидается 4-балльный геомагнитный шторм, который продержится и 4 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину спешат сильные дожди. Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, кому и когда непогода помешает насладиться летним теплом уже в начале мая.