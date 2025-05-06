Цветочная Луна взойдет над Украиной: что это и как ее увидеть

У этого полнолуния много названий

В ближайшие дни жители северного полушария Земли смогут насладиться видом Цветочной Луны. Это второе полнолуние весны 2025 года, хотя оно будет не настолько ярким, как обычно.

Об этом пишет Newsweek. Полную Луну можно будет увидеть по ночам от 11 до 13 мая, но ее пик придется на 19:56 (по киевскому времени) 12 мая.

Стоит отметить, что в этот раз спутник нашей планеты будет казаться несколько меньше, поскольку будет находиться в самой отдаленной точке своей эллиптической орбиты. Для этого даже есть свое название — апогейное полнолуние или в народе "микролуна".

Свое название "Цветочная Луна" она получила из-за традиционных названий североамериканских племен алгонкинов и оджибве, но есть и другие имена. Например, народ кри именовал ее "Лягушачьей Луной", а дакота и лакота говорили "Луна Посева". В Европе были свои названия — у англосаксов она была "Молочной Луной", а у кельтов "Луна Матери".

Чтобы ее увидеть в Украине рекомендуется найти место, откуда хорошо виден восточный горизонт. Кроме того, лучше ее наблюдать в местах без светового загрязнения.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни на Землю упадет космический аппарат Космос-482. Его запустили еще в начале 70-х годов для исследования Венеры, однако туда он так и не долетел из-за аварии.