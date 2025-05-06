Квітковий Місяць зійде над Україною: що це і як його побачити

У цієї повні багато назв

Найближчими днями жителі північної півкулі Землі зможуть насолодитися видом Квіткового Місяця. Це друга повня весни 2025 року, хоча вона буде не настільки яскравою, як зазвичай.

Про це пише Newsweek. Повний Місяць можна буде побачити ночами від 11 до 13 травня, але його пік припаде на 19:56 (за київським часом) 12 травня.

Варто зазначити, що цього разу супутник нашої планети здаватиметься дещо меншим, оскільки перебуватиме в найвіддаленішій точці своєї еліптичної орбіти. Для цього навіть є своя назва — апогейний повний місяць або в народі "мікромісяць".

Свою назву "Квітковий Місяць" отримав через традиційні назви північноамериканських племен алгонкінів та оджибве, але є й інші імена. Наприклад, народ крі іменував його "Жабиним Місяцем", а дакота і лакота говорили "Місяць Посіву". У Європі були свої назви — у англосаксів він був "Молочним Місяцем", а у кельтів "Місяць Матері".

Щоб його побачити в Україні, рекомендується знайти місце, звідки добре видно східний обрій. Крім того, краще його спостерігати у місцях без світлового забруднення.

Як повідомлялося раніше, найближчими днями на Землю впаде космічний апарат Космос-482. Його запустили ще на початку 70-х років для дослідження Венери, проте туди він так і не долетів через аварію.