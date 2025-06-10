Не делайте это 10 июня, потому что потеряете свое счастье

В этот день существуют определенные запреты, которых следует соблюдать

Во вторник, 10 июня, по новому стилю, верующие вспоминают епископа Прусского, священномученика Тимофея. До введения новоюлианского календаря праздник отмечали 23 июня.

О жизни Тимофея известно немного. Он вырос в христианской семье и впоследствии стал епископом Прусской епархии, являющейся современной территорией Турции. Тимофей активно проповедовал веру в Иисуса Христа в разных странах мира.

Во время правления императора Юлиана Отступника Тимофей подвергся преследованиям. Мужчина отказывался служить языческим идолам и остался верен Иисусу. За это его жестоко пытали, от чего он погиб.

Традиции и приметы 10 июня

Христиане идут в этот день в храм, чтобы почтить священномученика Тимофея. В народе в этот день люди старались не выходить на улицу, чтобы не наткнуться на злых духов. По этой же причине люди не ложились спать днем.

Если в этот день идет дождь — ждите большой урожай.

Заметили много муравьев — будет ветрено.

Если стрекочут кузнечики — лето будет жарким.

Услышали гром — к хорошему урожаю орехов.

Что нельзя делать 10 июня

Не стоит высказывать претензии и жаловаться на жизнь, поскольку потеряете счастье.

В этот день не следует купаться в озерах или реках, потому что наши предки верили, что могут проснуться злые духи.

Не рекомендуется ссориться с близкими или родными, потому что можете застрять в негативе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают День отца в Украине. Осталось немного времени.