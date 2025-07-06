Мнения ученых разбежались. Продолжает ли бушевать на Земле магнитная буря

Ученые поделились прогнозом на эти дни

Сейчас на Земле все еще царит сильная магнитная буря. Однако другие ученые говорят, что ее нет, а солнечная активность низкая.

Все солнечные пятна, которые сейчас повернуты к Земле, спокойные и стабильные. Астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщают, что 6 июля существует небольшая 10% вероятность солнечных вспышек класса M и не более 1% вероятности вспышек класса X. Это передали ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, согласно обновленному графику солнечной активности сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что 6 июля держится сильная магнитная буря в 4,6 балла.

Однако шторм будет бушевать недолго и уже 7 и 8 июля ожидается низкая солнечная активность.

Когда еще будут сильны магнитные бури

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ужарит до +37 градусов. Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни и дали карту погоды.