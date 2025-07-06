Думки вчених розбіглись. Чи продовжує вирувати на Землі магнітна буря

Вчені поділились прогнозом на ці дні

Наразі на Землі все ще панує сильна магнітна буря. Однак інші вчені кажуть, що її немає, а сонячна активність низька.

Усі сонячні плями, що зараз повернуті до Землі, спокійні та стабільні. Астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомляють, що 6 липня існує невелика 10% ймовірність сонячних спалахів класу M та не більше 1% ймовірності спалахів класу X. Це передали вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас відповідно до оновленого графіка сонячної активності сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що 6 липня тримається сильна магнітна буря в 4,6 бала.

Однак шторм вируватиме недовго і вже 7 та 8 липня очікується низька сонячна активність.

Коли ще будуть сильні магнітні бурі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні вжарить до +37 градусів. Синоптики поділились прогнозом погоди на найближчі дні та дали карту погоди.