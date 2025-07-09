Спутники Starlink пролетят над Украиной, но увидят их не все: где и когда ждать

Увидеть их можно будет не над всеми областями

Пролеты спутников Starlink уже несколько лет привлекают внимание любителей посмотреть на небо по всему миру, и Украину этот тренд тоже стороной не обошел. Благо сейчас есть достаточное количество сервисов, которые помогают точно определить их положение на небе и подготовиться к наблюдению заранее.

Например, благодаря сервису Findstarlink можно увидеть, что такой пролет можно будет наблюдать 12 июля. Правда увидеть его смогут не все.

Первая сложность будет сводиться к тому, что пролет спутников произойдет примерно в 3:44, а потому далеко не все захотят ждать их до утра или просыпаться настолько рано.

Спутник будет виден в течение двух минут, 12 июля около 3:44

Вторая причина сводится к его маршруту. Ожидается, что он пройдет над Италией, Румынией, а затем по диагонали над Украиной. Из-за этого пролет можно будет увидеть в Одессе, Днепре, Полтаве и Харькове, но не в Киеве или Львове.

Красная линия показывает траекторию полета спутника

Стоит отметить, что наблюдение за "старлинками" может быть затруднено, так как из-за светового загрязнения в городских условиях вообще сложно что-либо рассмотреть на небе. Поэтому если хочется посмотреть на пролетающие спутники, то хорошим вариантом будет сначала выбраться на природу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как найти спутники Starlink на звездном небе и какие сервисы могут помочь определить их местоположения. Всего с 2018 года компания запустила более 9000 аппаратов, однако не все они находятся в рабочем состоянии.