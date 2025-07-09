Супутники Starlink пролетять над Україною, але побачать їх не всі: де та коли чекати

Побачити їх можна буде не над усіма областями

Прольоти супутників Starlink вже кілька років по всьому світу привертають увагу любителів подивитися на небо, і Україну цей тренд теж не обійшов стороною. Благо зараз є достатня кількість сервісів, які допомагають точно визначити їхнє положення на небі та підготуватися до спостереження заздалегідь.

Наприклад, завдяки сервісу Findstarlink можна побачити, що такий проліт можна буде спостерігати 12 липня. Щоправда, побачити його зможуть не всі.

Перша складність зводитиметься до того, що проліт супутників відбудеться приблизно о 3:44, а тому далеко не всі захочуть чекати на них до ранку або прокидатися настільки рано.

Супутник буде видно протягом двох хвилин, 12 липня близько 3:44

Друга причина зводиться до його маршруту. Очікується, що він пройде над Італією, Румунією, а потім по діагоналі над Україною. Через це проліт можна буде побачити в Одесі, Дніпрі, Полтаві та Харкові, але не у Києві чи Львові.

Червона лінія показує траєкторію польоту супутника

Слід зазначити, що спостереження за "старлінками" може бути утруднено, тому що через світлове забруднення в міських умовах взагалі складно щось розглянути на небі. Тому якщо хочеться подивитися на супутники то хорошим варіантом буде спочатку вибратися на природу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як знайти супутники Starlink на зоряному небі та які сервіси можуть допомогти визначити їх розташування. Усього з 2018 року компанія запустила понад 9000 апаратів, проте не всі вони перебувають у робочому стані.