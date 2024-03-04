У Німеччині озброєна жінка захопила заручників у лікарні: що відомо

Поліція та пожежники працюють на місці події

Увечері у понеділок, 4 березня, у лікарні Луїзен у німецькому Аахені невідома озброєна жінка загрожувала лікарям та пацієнтам, підпалила піротехніку та забарикадувалася у палаті. Поліція Кельна разом зі співробітниками пожежної служби проводять велику операцію.

До медичного закладу прибув спецпідрозділ, а над будинком кружляє вертоліт, весь район оточили правоохоронці. Жінка використала піротехніку, в результаті у лікарні утворився густий дим, повідомляє BILD.

Поки що неясно, які мотиви в неї. Вона не озвучила своїх вимог. Відомо, що жінка загрожувала оточуючим, а також підпалила піротехніку в операційній.

Потім вона забарикадувалася у цій палаті. Поки що немає інформації, чи там є інші пацієнти. Поліцейські повідомили, що всі екстрені служби вже попереджені про інцидент і їдуть до лікарні.

Правоохоронні органи поки що переселяють пацієнтів і розчищають будівлю. Людей виводять надвір.

Зазначимо, що Луїзен є протестантською лікарнею. Вона має 12 відділень, де працюють близько 1600 медичних співробітників. У закладі 378 ліжок для пацієнтів.

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