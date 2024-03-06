Что показало расследование

На днях на севере Польши упали три воздушных шара, прилетевших из Калининградской области. Они, вероятно, не имеют ничего общего с деятельностью иностранных спецслужб.

Об этом сообщает корреспондент RMF FM со ссылкой на полицию. Согласно данным правоохранителей, все указывает на то, что они имеют дело с российскими метеорологическими шарами.

В сообщении говорится, что был проведен детальный анализ упавших на севере Польши остатков этих объектов. Не было обнаружено никаких устройств или приборов, которые можно использовать для разведки, кроме исследования погоды.

"Полиция также обратилась за выводом по этим объектам в Институт метеорологии и водного хозяйства. Специалисты IMWM подтвердили, что это типичные погодные шары", — написали на сайте радиостанции RMF FM.

Напомним, на севере Польши рядом с границей РФ упал неизвестный объект. Позже обнаружили остатки еще двух аэростатов. Радиостанция RMF FM пишет, что метеозонд мог прилететь на территорию Польши из российской Калининградской области РФ, граничащей со страной на севере. Эта версия подтверждается тем, что на шаре обнаружены надписи кириллицей. На место обнаружения шара прибыли соответствующие службы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Польша начала расследование из-за залетевшей на ее территорию очередной ракеты.

Позже в Германии сообщили об обнаружении дронов "неизвестного происхождения" над базами Бундесвера, где сейчас проходят учения украинские военные. Ни Польша, ни Германия, ни остальные страны-члены Североатлантического альянса никак не отреагировали на нарушение Россией воздушного пространства своих коллег по НАТО.

Телеграф рассказал, почему же Альянс не реагирует на провокации РФ и "не замечает" эскалации со стороны страны-агрессорки.