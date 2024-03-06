Знову Кремль ні до чого? У Польщі зробили заяву щодо метеозондів, що впали

Що показало розслідування

Днями на півночі Польщі, впало три повітряні кулі, які прилетіли з Калінінградської області. Вони, ймовірно, не мають нічого спільного з діяльністю іноземних спецслужб.

Про це повідомляє кореспондент RMF FM з посиланням на польську поліцію. Згідно даних правоохоронців, все вказує на те, що вони мають справу з російськими метеорологічними кулями.

У повідомленні йдеться, що було проведено детальний аналіз залишків цих об’єктів, які впали на півночі Польщі. Не було знайдено жодних пристроїв чи приладів, які можна було б використовувати для розвідки, окрім дослідження погоди.

"Поліція також звернулася за висновком щодо цих об’єктів до Інституту метеорології та водного господарства. Фахівці IMWM підтвердили, що це типові погодні кулі", — написали на сайті радіостанції RMF FM.

Нагадаємо, на півночі Польщі поряд із кордоном РФ впав невідомий об’єкт. Пізніше знайшли залишки ще двох аеростатів. Радіостанція RMF FM пише, що метеозонд міг прилетіти на територію Польщі з російської області Калінінграда РФ, що межує з країною на півночі. Ця версія підтверджується тим, що на кулі виявлено написи кирилицею. На місце виявлення кулі прибули відповідні служби.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Польща почала розслідування через чергову ракету, що залетіла на її територію.

Пізніше у Німеччині повідомили про виявлення дронів "невідомого походження" над базами Бундесверу, де зараз проходять навчання українські військові. Ані Польща, ані Німеччина, ані решта країн-членів Північноатлантичного альянсу жодним чином не відреагували на порушення Росією повітряного простору своїх колег по НАТО.

"Телеграф" розповів, чому ж Альянс не реагує на провокації РФ та "не помічає" ескалації з боку країни-агресорки.