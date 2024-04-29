Через Росію під загрозою авіація та судноплавство: Балтійські країни виступили зі звинуваченнями

Десятки тисяч цивільних рейсів постраждали від перешкод у роботі GPS

Латвія, Естонія та Литва звинуватили Росію в тому, що вона вже не вперше втручається в роботу систем GPS у районі Балтійського моря і пригнічує їх сигнал. Подібне може закінчитися трагедією, заявляють очільники МЗС всіх трьох країн.

Про це повідомляє видання Financial Times. Зазначається, що подібне втручання може спричинити авіатрощу, адже перешкоджає навігаційним сигналам.

"У четвер і п'ятницю два рейси Finnair з Гельсінкі в естонське місто Тарту були змушені, через перешкоди GPS, розвернутися та повернутися до Фінляндії, оскільки вони не змогли безпечно дістатися до запланованого пункту призначення", — пише видання.

"Якщо хтось вимикає ваші фари, коли ви їдете вночі, це стає небезпечно. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб їх ігнорувати", – сказав Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви.

Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ Естонії, додав: "Ми розглядаємо те, що відбувається з GPS, як частину ворожої діяльності Росії, і ми обов’язково обговоримо це з нашими союзниками".

За даними журналістів видання, за останні місяці десятки тисяч цивільних рейсів постраждали від перешкод у роботі GPS. Це впливає на всі навігаційні системи у регіоні: "страждає" не лише авіація, але й судноплавство.

При цьому, як зазначають експерти, глушіння GPS легко проводиться за допомогою відносно дешевого обладнання.

"Жодна країна не визнала, що стоїть за перешкодами сигналам у Балтії, але офіційні особи в регіоні заявили, що немає жодних сумнівів, що за глушінням стоїть Росія як зі свого материка, так і з Калінінграда, розташованого між Польщею та Литвою на Балтійському морі", — пише видання.

Одна з теорій полягає в тому, що так Росія намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників. Однак, у Кремлі на запит журналістів про коментар не відповіли.

"Союзники не повинні байдуже дивитися на те, що Росія глушить сигнал GPS і тим самим ставить під загрозу міжнародне повітряне сполучення", — заявив голова комітету у закордонних справах парламенту Естонії Марко Мігкельсон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Латвії зробили тривожну заяву щодо великої кількості російських шпигунів у Європарламенті. Заявляється, що є депутати, які свідомо служать інтересам Росії.