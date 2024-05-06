Французский иностранный легион воюет в Украине? В Париже сделали официальное заявление

Парижу пришлось реагировать на многочисленные публикации

Информация о том, что Франция якобы направила военных Иностранного легиона широко разошлась не только по российским медиаресурсам, но и по западным. Однако, как и писал "Телеграф", это оказалось обычным фейком.

Информация об этом была обнародована в официальном профиле министерства иностранных дел Франции в соцсети X. Там отметили, что никакие французские войска в Украину не вводились.

"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают и вот доказательство", — сообщило ведомство и обнародовало скриншоты двух публикаций.

Первая из этих публикаций является первоисточником, автором которой является некий Стивен Брайен. Он позиционирует себя как бывший помощник заместителя министра обороны США и уже отмечался рядом статьей, в которых повторял нарративы российской пропаганды.

Как сообщалось ранее, Брайен писал, что Франция якобы послала сотню бойцов 3-го французского пехотного полка, под Славянск для поддержки 54-й бригады ВСУ. Он также утверждал, что всего планируется отправить около 1500 французских солдат.

По всей видимости, это сообщение является продолжением информационной кампании российских спецслужб, где уже делали официальные заявления о том, что якобы французские военные уже находятся в Украине и несут тяжелые потери. В самой Франции это заявление активно раздували представители ультраправых сил, которые выступают за выход из НАТО и ЕС.