Французький іноземний легіон воює в Україні? У Парижі зробили офіційну заяву

Парижу довелося реагувати на численні публікації

Інформація про те, що Франція нібито направила військових Іноземного легіону широко розійшлася не лише російськими медіаресурсами, а й західними. Однак, як і писав "Телеграф", це виявилося звичайним фейком.

Інформація про це була оприлюднена в офіційному профілі міністерства закордонних справ Франції у соцмережі X. Там зазначили, що жодні французькі війська в Україну не запроваджувалися.

"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають і ось доказ", — повідомило відомство та оприлюднило скріншоти двох публікацій.

Перша з цих публікацій є першоджерелом, автором якої є Стівен Брайєн. Він позиціонує себе як колишній помічник заступника міністра оборони США і вже з'являвся в ЗМІ з рядом статей, в яких повторював наративи російської пропаганди.

Як повідомлялося раніше, Брайєн писав, що Франція нібито послала сотню бійців 3-го французького піхотного полку, під Слов’янськ для підтримки 54-ї бригади ЗСУ. Він також стверджував, що загалом планується відправити близько 1500 французьких солдатів.

Очевидно, це повідомлення є продовженням інформаційної кампанії російських спецслужб, де вже робили офіційні заяви про те, що нібито французькі військові вже перебувають в Україні та зазнають тяжких втрат. У самій Франції цю заяву активно роздмухували представники ультраправих сил, які виступають за вихід з НАТО та ЄС.