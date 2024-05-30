В ЕС приняли важное решение по российскому зерну: что известно

Похоже, РФ придется искать новых покупателей

В четверг, 30 мая, Совет Евросоюза одобрил повышение пошлин на ввоз зерновых и масличных культур из России и Беларуси, хотя ранее обсуждали запрет на экспорт агропродукции из этих стран. Решение вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Совет Европейского Союза по иностранным делам и торговле в Брюсселе принял решение о введении новых ставок пошлины и отмене тарифных квот ЕС для продукции из РФ и Беларуси. Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял постановление, направленное на взыскание запретительных пошлин на зерновые продукты, импортируемые из России и Беларуси. Постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из России и Беларуси до уровня, фактически приостановившего импорт этих продуктов", ― говорится в сообщении.

Таможенные пошлины для зерновых культур российского и белорусского происхождения составят 95 евро за тонну. Для масличных культур и продуктов переработки введена адвалорная пошлина в 50%. То есть таможенный платеж будет составлять половину стоимости импорта.

Новые пошлины Евросоюза будут касаться зерновых, масличных культур и их продуктов переработки. В частности, это касается пшеницы, кукурузы, сушеного гороха, подсолнечного шрота и свекловичного жома. Следует отметить, что введение пошлин не повлияет на транзит этих культур через ЕС в третьи страны.

Отметим, что в прошлом году Россия экспортировала в Евросоюз агропродукцию на сумму около 1,3 миллиарда евро. Вводить пошлины не спешили из-за продовольственной безопасности. Однако фермеры в странах ЕС выразили обеспокоенность по поводу российского зерна, поэтому решение было изменено.

В марте Еврокомиссия предложила ввести дополнительные таможенные налоги на зерновые и масличные культуры из Беларуси и РФ. План был одобрен Евросоветом 18 мая.

В начале марта к полному запрету российского зерна призвали Польша и Литва. Лидеры стран говорили, что это ограничение следует ввести на уровне всего Евросоюза.

Пока западные политики повышают пошлины для российской продукции, сотни коммерческих компаний продолжают бизнес в РФ даже несмотря на обещания выйти с рынка страны-террористки. Большинство из них анонсировало окончание работы еще в 2022 году. Ранее "Телеграф" писал, почему крупные корпорации не спешат выходить с российского рынка. Инвесторы одной из крупных компаний признались, что их не беспокоит моральная сторона, главное — деньги.