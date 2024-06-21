Підозрюють у шпигунстві: у Німеччині затримали українця та двох поплічників

Українцю допомагали росіянин та вірменин

У німецькому Франкфурті-на-Майні затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві. Це українець та його поплічники — громадяни Російської Федерації (РФ) та Вірменії.

Чоловіки слідкували за громадянином України та збирали про нього інформацію для зарубіжної спецслужби. Про це повідомляє Bild з посиланням на прокуратуру.

Видання пише, що чоловіки також слідкували за кафе, де їхня "ціль" проводила час. Проте не вказано, для якої саме спецслужби вони збирали дані.

Bild опублікував імена трьох затриманих:

українець Роберт А.;

росіянин Арман С.;

вірменин Вардгес І.

Їх вже відправили під арешт. Наразі вони знаходяться у слідчому ізоляторі. Більше інформації про цю справу поки невідомо.

Зазначимо, що в Європі все частіше виявляють шпигунів, які працюють на російські спецслужби. Ця проблема характерна не лише для Німеччини.

Нещодавно у Словенії заявили про збільшення кількості російських студентів у місцеві виші. Влада остерігається, що серед них може бути багато кремлівських шпигунів. Кількість студентів різко збільшилась два роки тому на фоні масової висилки російських дипломатів з європейських країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучний скандал у Німеччині. Помічник депутата виявився шпигуном, який працював на дружню до Росії країну.