Он назвал дату, когда РФ может пересечь границу страны НАТО

Берлин начал разрабатывать "Оперативный план "Германия" после вторжения России в Украину. В документе четко описано, какой должна быть военная архитектура страны в 2029 году".

Немцы считают, что россияне смогут восстановить военную мощь, чтобы вступить в вооруженный конфликт с НАТО через 5 лет. Такое мнение высказал командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс, пишет Welt.

Германия должна быть готова к войне

По словам Гисса, через 30 лет после завершения холодной войны немецкое население привыкло к мирной жизни. Оно совсем не готово противостоять внешним вызовам.

" Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — сказал командующий.

Он подчеркнул, что вся Германия должна быть готова к войне. Экономика, политика и общество.

Стоит напомнить, что недавно заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на то, что Германия разрешила Украине использовать немецкое вооружение в Курской области. Он в привычной манере начал угрожать немцам и заявил, что вскоре российские танки снова окажутся в Берлине.

Ранее Телеграф писал, что НАТО готовится к противостоянию с пророссийским Китаем.