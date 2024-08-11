Він назвав дату, коли РФ може перетнути кордон країни НАТО

Берлін почав розробляти "Оперативний план "Німеччина" після вторгнення Росії в Україну. В документі чітко описано, якою має бути військова архітектура країни у 2029 році.

Німці вважають, що росіяни зможуть поновити військову потужність, аби вступити у збройний конфлікт з НАТО через 5 років. Таку думку висловив командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс, пише Welt.

Німеччина має бути готовою до війни

За словами Гісса, за 30 років після завершення холодної війни німецьке населення звикло до мирного життя. Воно зовсім не готове протистояти зовнішнім викликам.

"Мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", — сказав командувач.

Він підкреслив, що вся Німеччина повинна бути готова до війни. Економіка, політика і суспільство.

Варто нагадати, нещодавно заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відреагував на те, що Німеччина дозволила Україні використовувати німецьке озброєння в Курській області. Він у звичній манері почав загрожувати німцям і заявив, що незабаром російські танки знову опиняться у Берліні.

Раніше "Телеграф" писав, що НАТО готується до протистояння з проросійським Китаєм.