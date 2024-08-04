Тонут животные и автомобили: Бурятию затопило после масштабного наводнения и прорыва дамбы (видео)

Эвакуированы сотни людей

В российской Бурятии после проливных дождей произошло наводнение. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба.

Как сообщают местные СМИ, пострадали три района. Всю ночь жителей эвакуировали из опасных территорий. Всего было эвакуировано около 200 человек.

Значительные осадки затопили проезжие части дорог. Из-за этого машины буквально оказались под водой.

Много мостов были снесены сильным течением. Из берегов уже вышли реки Баляга и Микирт.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в Мухоршибирском районе размыло дамбу Хонхолойского водохранилища, поэтому теперь под угрозой затопления оказались пять населенных пунктов. Местные власти проводят работы по ее укреплению.

Также в Заиграевском районе была размыта насыпь под железной дорогой. Также там было разрушено два моста. Местные власти подтвердили, что три ключевых участка дорог также пострадали от наводнения, включая пути к селам Горхон, Челутай-24 и участок между Шабуром и Саган-Нуром.

Как сообщают очевидцы, течением реки Сухара в Мухоршибирском районе сносит животных. В автомобиль оказался под водой в окрестностях Ильки Заиграевского района.

Бурятия на карте

Напомним, 26 июля в городе Карабаш (Челябинская область, Россия) прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Люди были вынуждены спасаться на крышах домов, как это происходило во время прорыва дамбы в Орске.