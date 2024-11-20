Українку витурили з Німеччини в Україну: що вона зробила

Вдома жінці загрожує тривалий термін ув'язнення з конфіскацією майна

Співробітники правоохоронних органів повернули в Україну 44-річну жінку, що займалась збутом наркотичних речовин і переховувалась від правосуддя на території Німеччини.

Про це повідомили в ГУНП України у Харківській області. За даними слідства, жінка разом із шістьма поплічниками займалась незаконним придбанням, зберіганням і продажем наркотичних речовин і сильнодіючих ліків.

В листопаді 2021 року частину членів злочинного угрупування затримала поліція. Однак жінка сховалась від правосуддя за кордоном — її оголосили у міжнародний розшук.

Навесні 2024 року правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина затримали жінку. Пізніше було ухвалено рішення відправити її додому.

У вівторок, 19 листопада, відбулась процедура передачі затриманої українським правоохоронцям на кордоні з Польщею. За вчинені правопорушення їй загрожує до 12 років позбавлення волі з подальшою конфіскацією майна. Покарання передбачене ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Харкові СБУ затримала учасників російської ДРГ. Заарештовані здійснювали теракти за завданням російської військової розвідки.