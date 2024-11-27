Консульство России в Польше может перейти в руки Украины

Переговоры по этому вопросу уже ведутся

Здание генконсульства РФ в польской Познани может перейти в распоряжение к украинской дипмиссии. Наши дипломаты уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Переговоры по данному вопросу уже активно ведутся на уровне МИД.

Так, Украина планирует увеличить свое консульское присутствие в Польше и хочет занять здание генконсульства РФ в Познани. Это стало теоретически возможно после того, как Варшава назвала российских дипломатов в этом городе нежелательными лицами и решила закрыть учреждение.

Когда российские представители покинут здание в Познани, то там же возможно размещение украинской дипмиссии.

"Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей", — отметил глава украинсого МИД.

При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский уже заявлял о том, что если Украина обратится относительно использования данного здания для открытия собственного консульства в этом городе, то Варшава отнесется к этому благосклонно.

Напомним, Варшава в конце октября решила закрыть генеральное консульство РФ в Познани, а его персонал объявили персонами нон грата.

По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, это решили сделать после неоднократных попыток России устроить диверсии на территории государства и из-за того, что РФ ведет "гибридную войну" против Запада, включая Польшу.

Как известно, в Польше есть три генеральных консульства России — кроме Познани, в Кракове и Гданьске.

Российское консульство в Познани было открыто в 1946 году по соглашению между посольством Советского Союза и Министерством иностранных дел Польской Народной Республики. Консульство приостановило свою деятельность в 1948 году и вновь открылось в 1960 году.

В 1971 году оно было преобразовано в генеральное консульство.

В конце октября 2024 Варшава приняла решение выслать российское генконсульство из Познани.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с начала полномасштабного вторжения России многие украинцы выехали за границу и нашли спасение в других странах, в том числе Польше. Количество официально трудоустроенных здесь только наших соотечественников (мужчин) составляет 406 тысяч человек.