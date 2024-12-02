В Румынии суд признал победителя в первом туре президентских выборов

Второй тур выборов президента состоится 8 декабря

Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура выборов президента, на котором победил Кэлин Джорджеску.

Об этом сообщили румынские СМИ. Глава суда Мариан Енаке принял решение отклонить жалобу члена Европейского парламента Кристиана Терхеша, которого поддерживает Румынская национально-консервативной партии. Он тоже баллотировался на должность президента и требовал отменить результаты первого тура выборов.

Тергеш ссылался "неправомерную агитацию" среди диаспоры за Елену Ласкони, председателя либеральной партии "Союз спасения Румынии" и примара (мэр — Ред.) города Кымпулунг на юге страны.

Центральная избирательная комиссия Румынии направила в суд данные о пересчете голосов, но без около 640 тысяч голосов диаспоры. В итоге Конституционный суд признал, что голоса от диаспоры не были зарегистрированы, а потому их пересчет не является необходимым.

Второй тур выборов президента Румынии состоится в воскресенье, 8 декабря.

Кэлин Джорджекску критикует Европейский Союз и НАТО, обвиняет страны Запада в провоцировании войны в Украине и положительно отзывается о Владимире Путине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что произошло на выборах президента Румынии и почему это важно для Украины.