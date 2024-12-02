У Румунії суд визнав переможця у першому турі президентських виборів

Другий тур виборів президента відбудеться 8 грудня

Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру виборів президента, на якому переміг Келін Джорджеску.

Про це повідомили румунські ЗМІ. Глава суду Маріан Єнаке ухвалив рішення відхилити скаргу члена Європейського парламенту Крістіана Терхеша, якого підтримує Румунська національно-консервативна партія. Він також балотувався на посаду президента та вимагав скасувати результати першого туру виборів.

Тергеш посилався на "неправомірну агітацію" серед діаспори за Олену Ласконі, голову ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" та примару (мер — Ред.) міста Кімпулунг на півдні країни.

Центральна виборча комісія Румунії направила до суду дані про перерахунок голосів, але близько 640 тисяч голосів діаспори. У результаті Конституційний суд визнав, що голоси від діаспори не були зареєстровані, а тому їхній перерахунок не є необхідним.

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться у неділю, 8 грудня.

Келін Джорджеску критикує Європейський Союз і НАТО, звинувачує країни Заходу у провокуванні війни в Україні та позитивно висловлюється про Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сталося на виборах президента Румунії, і чому це важливо для України.