"Будет больше": министр рассказал о дезертирстве украинцев с подготовки в Польше

Министр рассказал об усталости от войны среди украинцев и поляков

Среди украинских военнослужащих, которые проходят подготовку в Польше, были случаи дезертирства. Однако его масштабы очень незначительны.

Об этом рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время посещения военного госпиталя в Кракове. Его слова приводит PAP.

"Масштаб дезертирства невелик, ничтожен. Явление настоящее, но никоим образом не угрожающее тренировочному процессу. Конечно, оно будет прогрессировать, чем дольше длится конфликт", — сказал он.

Министр отметил, что усталость от войны растет и ощущается не только в Украине, но и в Польше. Он вспомнил о том, что в первые дни российского вторжения поляки помогали украинцам с "открытыми сердцами и домами", а сейчас "вопросов к этому становится больше".

Косиняк-Камыш также добавил, что его беспокоит то, что очень мало молодых украинцев в Европе готовы записываться на военную подготовку. Он вспомнил, что в июле говорил с президентом Владимиром Зеленским, который выразил оптимизм относительно создания Украинского легиона и ожидал, что он будет пользоваться популярностью.

"Там мало людей появилось. На это обучение записались несколько десятков человек", — напомнил министр.

Кроме того чиновник отметил, что многих украинских военных демотивирует вид молодых украинских мужчин, которые ездят на дорогих автомобилях и живут в пятизвездочных отелях. Также это демотивирует поляков, которые видят, как на помощь Украине уходят огромные суммы.

Как сообщалось ранее, согласно данным статистики в Польше официально трудоустроено более 400 тысяч украинских мужчин. При этом в польских СМИ говорят, что их станет еще больше.