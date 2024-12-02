"Буде більше": міністр розповів про дезертирство українців з підготовки у Польщі

Міністр розповів про втому від війни серед українців та поляків

Серед українських військовослужбовців, які проходять підготовку у Польщі, були випадки дезертирства. Однак його масштаби дуже незначні.

Про це розповів голова Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час відвідин військового шпиталю у Кракові. Його слова наводить PAP.

"Масштаб дезертирства невеликий, нікчемний. Явище реальне, але аж ніяк не загрожує тренувальному процесу. Звичайно, воно прогресуватиме, чим довше триває конфлікт", — сказав він.

Міністр зазначив, що втома від війни зростає та відчувається не лише в Україні, а й у Польщі. Він згадав про те, що в перші дні російського вторгнення поляки допомагали українцям з "відкритими серцями та будинками", а зараз "питань до цього стає більше".

Косиняк-Камиш також додав, що його непокоїть те, що дуже мало молодих українців у Європі готові записуватись на військову підготовку. Він згадав, що в липні говорив з президентом Володимиром Зеленським, який висловив оптимізм щодо створення Українського легіону та очікував, що він матиме популярність.

"Там мало людей з’явилося. На це навчання записалося кілька десятків людей", — нагадав міністр.

Крім того, чиновник зазначив, що багатьох українських військових демотивує вигляд молодих українських чоловіків, які їздять на дорогих автомобілях і живуть у п’ятизіркових готелях. Також це демотивує поляків, які бачать, як на допомогу Україні витрачаються величезні суми.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними статистики в Польщі офіційно працевлаштовано понад 400 тисяч українських чоловіків. При цьому у польських ЗМІ кажуть, що їх побільшає.