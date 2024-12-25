В Казанском Кремле загорелся пожар: над зданием поднялся дым (видео)

Задымление стало короткое замыкание на чердаке в одном из заведений общепита

На территории Казанского Кремля произошло сильное задымление. Доступ на территорию временно ограничен, на место происшествия прибыли пожарные, также работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Об этом сообщает telegram-канал Shot. Там отметили, что всех посетителей попросили покинуть территорию, на входе дежурят полиция и Росгвардия.

"На место приехали уже 6 пожарных расчетов. Причина задымления уточняется", — сообщает telegram-канал Shot.

По информации канала, причиной задымления стало короткое замыкание на чердаке в одном из заведений общепита. Пострадавших в результате инцидента нет. Пресс служба главы Татарстана сообщила порталу Inkazan о событии, вызванном коротким замыканием. К месту ЧП были немедленно направлены соответствующие службы, оперативно устранившие причину произошедшего.

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