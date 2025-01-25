В Украину приехала президент Молдовы. Санду рассказала о целях визита

Она пообщается с главой нашего государства

В субботу, 25 января, в Киев прибыла президент Молдовы Мая Санду. Она проведет переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня в Киеве на переговорах с президентом Владимиром Зеленским. Я посылаю поддержку Украине и ее народу. Их мужество обеспечивает наш мир", — написала Санду нас своей странице в соцсети Х.

Политик назвала основные темы своего разговора с Владимиром Зеленским. Главы государств обсудят безопасность, энергетику, инфраструктуру, торговлю и взаимную поддержку на пути в Евросоюз. Молдова остается надежным соседом, подчеркнула Мая Санду.

Напомним, власти Молдовы ввели ограничения на потребление электроэнергии на фоне энергокризиса, вызванного прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января. Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Республику Молдова, в частности для Молдовской ГРЭС, подконтрольной сепаратистскому анклаву ПМР. С этого момента МГРЭС, ранее поставлявшая в Молдову до 80% всей электроэнергии, полностью прекратила ее продажу на правый берег Днестра.

В этих условиях Молдова вынуждена покрывать потребление средств внутренних источников и импорта. 16 декабря в Молдове ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря Минэнерго Молдовы сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова будет импортировать из Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

Молдавская ГРЭС с 1 января 2025 года перешла на генерацию электроэнергии на угле. С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Как ранее сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что Украина готова помочь углем так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" – непризнанному образованию, которое контролируется россиянами. Президент добавил, что Россия таким образом через ситуацию в ПМР пытается повлиять на общественные настроения в Молдове перед выборами. Поэтому Украина, чтобы разрушить планы Москвы, предлагает помощь.