В Румынии отменили победу сторонника фашистов на президентских выборах: что будет дальше

Это решение окончательное и общеобязательное

В пятницу, 6 декабря, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, в которых лидировал ультраправый кандидат Келин Джорджеску. Известно, что появились новые детали, которые свидетельствуют, что эти результаты были ложными.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники. В настоящее время весь избирательный процесс возобновится в полном объеме.

"Согласно ст. 146, пункту f конституции, аннулируется весь избирательный процесс по выборам президента Румынии, проведенный на основании постановления правительства № 756/2024 об установлении даты выборов президента Румынии в 2024 году", – говорится в решении суда.

Конституционный суд страны с целью обеспечения справедливости и законности избирательного процесса единогласно поддержал:

Отмену всего избирательного процесса по выборам президента Румынии, проведенные на основании постановления правительства.

Возобновление избирательного процесса в полном объеме, то есть правительство установит новую дату выборов, а также новую календарную программу для осуществления необходимых действий по проведению выборов в 2024 году.

Суд подчеркнул, что это решение окончательно и общеобязательно.

По словам источника, вышеизложенное решение было принято после срочной встречи судей в пятницу для консультаций. До этого Конституционный суд получил кучу запросов об отмене результатов этих выборов. В сообщениях ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом обороны страны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом манипуляций, организованных из-за границы.

Судьи Конституционного Суда провели более 5-часовое заседание, которое проводилось дважды, чтобы разобраться в обращениях об отмене первого тура президентских выборов.

Напомним, что Келин Джорджеску известен как религиозный националист и якобы "антисистемный", а на самом деле — пророссийский кандидат. Он еще до выборов сделал ряд скандальных заявлений, среди которых – нарратив о том, что ЕС и НАТО, якобы, не представляют интересы Румынии должным образом. Также неоднократно подвергали критике его предыдущие комментарии, где он поддерживал фашистское легионерское движение Румынии XX века.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как результат выборов могли повлиять на курс Румынии.