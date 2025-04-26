Это будет конец для США: Зеленский объяснил, чем опасна победа России в Украине

Зеленский предупредил, что победа России станет началом конца для США как лидера мира

Победа российского режима в войне против Украины неприемлема не только для Украины, но и для всего действительно цивилизованного мира. Кроме того, победа России уничтожит авторитет США как глобального лидера.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во второй части интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Зеленский отметил, что аппетиты российского правителя Владимира Путина будут только расти. Если его не остановить в Украине, он попытается расширить агрессию на другие страны Европы.

"Мы боремся за свое существование, но для Запада это не только наша война – это и ваши потенциальные угрозы. Почему вы должны рисковать из-за действий неадекватного лидера?", – поинтересовался президент Украины, не уточняя, какого именно неадекватного лидера он подразумевает.

Зеленский добавил, что успех Путина в Украине даст надежду другим авторитарным лидерам, давно находящимся у власти. Они могут почувствовать вседозволенность и попытаться начать новые войны. Это станет концом системы мирового порядка и концом для США как глобального лидера.

"Если Путин победит – это будет означать поражение США как страны, ведущей за собой мир. Это отразится на долларе, вашей экономике, ценах на энергоносители и общей стабильности", – резюмировал президент Украины.

Напомним, что в своем новом интервью Трамп заявил, что для заключения мира с Россией Украина должна согласиться на определенные уступки. В частности, Крым останется российским, а Украина не вступит в НАТО. По мнению Трампа, если бы Киев "не заговорил" о членстве в Альянсе полномасштабного вторжения вообще не было бы.

После этого в Украине отреагировали на заявления Трампа и назвали три принципиальных позиции. Украина никогда не признает какие-либо свои территории российскими, Украина не согласится на ограничение армии, Украина не позволит любой третьей стране налагать вето на ее вступление в ЕС и НАТО. То же самое специально для Трампа во время общения с журналистами повторил президент Зеленский: по его словам, Украина не может отказаться от оккупированных территорий, а вступление Украины в НАТО зависит не от желаний Кремля.