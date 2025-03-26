Неофициальный взгляд на это событие США пытаются отомстить Румынии за отстранение Джорджеску от выборов

Администрация президента США Трампа издала распоряжение о временной приостановке процесса присоединения Румынии к программе безвизовых поездок в Соединенные Штаты (Visa Waiver Program). Официально это сделано из-за необходимости правительства США рассмотреть соответствие Румынии так называемым "строгим требованиям безопасности".

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявление, сделанное Министерством внутренней безопасности США. При этом в администрации Трампа не предоставили никакой конкретики относительно этих так называемых "требований безопасности", а также того, когда паузу отменят.

Румыния, согласно утвержденному решению прошлой администрации президента Джозефа Байдена, должна была присоединиться к программе безвизовых поездок США в конце марта этого года. Поэтому законность решения новой администрации Белого дома еще предстоит выяснить. Тем временем румынский премьер Марчел Чолаку уже прокомментировал решение, заявив, что решение Вашингтона, скорее всего, является "чисто техническим мероприятием".

"Мы воспользуемся этой – надеемся, непродолжительной – задержкой, чтобы поработать с нашими американскими партнерами для выяснения всех вопросов, вызывающих беспокойство правительства США", – сказал он.

Впрочем, вполне понятная и неофициальная точка зрения на это событие – США таким образом пытаются отомстить Румынии за кампанию, которую румынское правительство развернуло против пользующегося поддержкой США прокремлевского ультраправого "политика" Келина Джорджеску. В конце ноября прошлого года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, на которых сенсационно победил Джорджеску.

Как оказалось, его поддерживали россияне через китайскую соцсеть TikTok, вложив десятки миллионов долларов в его раскрутку. При этом сам Джорджеску, известный поклонник фашистов, которому на опросах не давали даже нескольких процентов, заявлял, что его кампанию якобы никто не финансирует. Поэтому 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Из-за этого вице-президент США Джей Ди Венс устроил истерику во время Мюнхенской конференции безопасности.

26 февраля 2025 года Джорджеску задержали правоохранительные органы. Ему были предъявлены обвинения в причастности к организации с фашистским характером и в пропаганде публичных лиц, виновных в преступлениях геноцида или военных преступлениях, в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и других преступлениях, связанных с выборами. По адресам, связанным с "политиком" и его окружением, провели обыски, во время которых обнаружили огромные суммы в долларах наличными, документы о его связях с Россией и много штурмового вооружения.

Почти сразу же после этого румынская государственная безопасность разгромила тайную организацию, готовившую государственный переворот в интересах Кремля. Как выяснилось, Джорджеску был тесно связан с этой группой. Учитывая все это, "политика", ставшего фигурантом ряда уголовных дел, отстранили от участия в выборах.