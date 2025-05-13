Три пожара за неделю: в Лондоне задержали подозреваемого в поджогах домов Стармера

Британские спецслужбы расследуют поджоги собственности Стармера

Британская полиция задержала 21-летнего парня, подозреваемого в поджогах домов премьер-министра Кира Стармера. Через неделю в Лондоне произошло три пожара – горели два дома премьера и автомобиль.

Расследованием занимается контртеррористическое подразделение. Об этом пишет POLITICO.

Молодого человека арестовали утром во вторник. Его обвиняют в преднамеренном поджоге с опасностью для жизни людей. Парень пока остается в полиции.

По сообщениям METRO, первый пожар произошел в воскресенье в доме в районе Ислингтон. Там Стармер жил двадцать лет назад. Второй – в половине второго ночи в понедельник у дома в районе Кентиш-Таун. Этот дом до сих пор принадлежит премьеру. Еще сгорела машина Toyota RAV4 на той же улице.

Фото METRO

Фото METRO

Соседи рассказывают страшные подробности, пишет издание. Они слышали громкий взрыв – словно взорвалась бомба. Затем последовал звук разбитого стекла. "Это было как в аду, авто сгорело дотла", — говорит один из свидетелей.

Фото METRO

Фото METRO

Полиция устроила настоящую спецоперацию. Правоохранители обыскали всю территорию, даже мусорные баки. Собрали записи со всех камер на улице. Теперь выясняют, связаны ли между собой все три пожара.

По информации полиции, во время пожаров никто не пострадал, только были повреждены входы в дома. Кроме того, полностью уничтожен огнем автомобиль Toyota RAV4.

Лидер оппозиции Кэми Бадёнок назвала это нападением на демократию. Офис премьера поблагодарил спасателей, но больше ничего не комментирует – следствие продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Стармер назвал возможную дату прекращения огня в Украине. Великобритания является надежным союзником Украины.