Три пожежі за тиждень: у Лондоні затримали підозрюваного в підпалах будинків Стармера

Британські спецслужби розслідують підпали власності Стармера

Британська поліція затримала 21-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах будинків прем'єр-міністра Кіра Стармера. За тиждень у Лондоні сталися три пожежі – горіли два будинки прем'єра та автомобіль.

Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ. По це пише POLITICO.

Молодика заарештували вранці у вівторок. Його звинувачують у навмисному підпалі з небезпекою для життя людей. Хлопець поки що залишається у поліції.

За повідомленнями METRO, перша пожежа трапилася в неділю в будинку в районі Іслінгтон. Там Стармер жив 20 років тому. Друга – о пів на другу ночі в понеділок біля будинку в районі Кентіш-Таун. Цей будинок досі належить прем'єру. Ще згоріла машина Toyota RAV4 на тій самій вулиці.

Фото METRO

Фото METRO

Сусіди розповідають страшні подробиці, пише видання. Вони чули гучний вибух – наче вибухнула бомба. Потім був звук розбитого скла. "Це було як у пеклі, авто згоріло вщент", – каже один із свідків.

Фото METRO

Фото METRO

Поліція влаштувала справжню спецоперацію. Правоохоронці обшукали всю територію, навіть сміттєві баки. Зібрали записи з усіх камер на вулиці. Тепер з'ясовують, чи пов'язані між собою всі три пожежі.

За інформацією поліції, під час пожеж ніхто не постраждав, лише були пошкоджені входи до будинків. Крім того, повністю знищений вогнем автомобіль Toyota RAV4.

Лідерка опозиції Кемі Баденок назвала це нападом на демократію. Офіс прем'єра подякував рятувальникам, але більше нічого не коментує – слідство ще триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Стармер назвав можливу дату припинення вогню в Україні. Британія є надійним союзником України.